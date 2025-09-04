Юнармейцы и кадеты Ногинска побывали на учебных сборах в центре «Авангард»

Юнармейцы из Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа и кадеты Центра образования № 29 отправились на пятидневные учебные сборы в военно-патриотический центр «Авангард». Несмотря на волнительный и суетливый день заезда, ребята были в отличном настроении и с большим ожиданием нового погружались в армейские будни.

Программа центра «Авангард» построена по единому сценарию с использованием игровых механик. Это позволило курсантам не только отработать полученные знания на практике, но и развить ключевые для современного мира навыки: коммуникацию, умение работать в команде и лидерские качества.

В течение пяти дней курсанты под руководством профессиональных инструкторов, педагогов и вожатых изучали одну из военно-учетных специальностей. Помимо этого, программа включала в себя гражданско-патриотические, спортивные и творческие мероприятия. Особой частью стали лекции и живое общение с военнослужащими — участниками специальной военной операции в рамках проекта «Встреча с героем».