Юнармейцы гимназии № 1 убрали территорию памятника Героям ВОВ в Балашихе | 360°

24 апреля 2024, 18:48
Юнармейцы гимназии № 1 убрали территорию памятника Героям ВОВ в Балашихе
Юнармейцы Балашихи привели в порядок памятник Героям ВОВ
Мемориал Героям Великой Отечественной войны привели в порядок школьники Балашихи. Юнармейцы убрали территорию возле памятника и частично обновили краску.
Юнармейцы гимназии № 1 Балашихи провели субботник в сквере Победы совместно с сотрудниками управления «Благоустройства» и депутатом округа Ульяной Кондряковой. Активисты навели порядок на прилегающей территории и обновили некоторые надписи на мемориале.
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Всего удалось собрать 20 мешков мусора. Субботник провели в рамках месяца чистоты и порядка.
Центральной площадкой для общеобластного субботника 27 апреля в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Место выбрали неслучайно — летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.
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