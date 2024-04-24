Юнармейцы гимназии № 1 убрали территорию памятника Героям ВОВ в Балашихе | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:48 Юнармейцы гимназии № 1 убрали территорию памятника Героям ВОВ в Балашихе Юнармейцы Балашихи привели в порядок памятник Героям ВОВ Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мемориал Героям Великой Отечественной войны привели в порядок школьники Балашихи. Юнармейцы убрали территорию возле памятника и частично обновили краску.

Юнармейцы гимназии № 1 Балашихи провели субботник в сквере Победы совместно с сотрудниками управления «Благоустройства» и депутатом округа Ульяной Кондряковой. Активисты навели порядок на прилегающей территории и обновили некоторые надписи на мемориале.

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Всего удалось собрать 20 мешков мусора. Субботник провели в рамках месяца чистоты и порядка.

Центральной площадкой для общеобластного субботника 27 апреля в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Место выбрали неслучайно — летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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