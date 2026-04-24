Юнармейцы Богородского округа станут участниками смены во всероссийском детском центре

Смена «Орден мужества» пройдет во Всероссийском детском центре «Океан» на берегу Японского моря. Мероприятие объединит участников военно-патриотических клубов в возрасте от 13 до 17 лет со всей страны, в том числе из Богородского округа.

Конкурсный отбор от Московской области прошли воспитанницы объединений «Юнармия и ОВС» и «Школы безопасности» ЦДПМ, юнармейцы Ольга Блохина и Светлана Крымкина. Обе девочки — учащиеся Центра образования № 9.

После одной из экскурсий в Юнармию девушки решили попробовать себя в военной подготовке. Пройдя тренировки, они начали ездить на соревнования, принимать участие в патриотических митингах и акциях, волонтерских мероприятиях. Участвуют в летних школьных лагерях и делятся навыками с подрастающим поколением. Девушки помогают в сборах гуманитарной помощи.

Активистки награждены медалью «За заслуги в юнармейском движении». Помимо этого, Ольгу Блохину в 2024 году наградили знаком «Юнармейская доблесть» третьей степени, а в 2025 году — медалью Министерства обороны «За участие в военном параде в День Победы».

Участников смены ждет насыщенная образовательная и практическая программа.