Юнармейцы Богородского округа стали призерами областных соревнований

14 марта воспитанники «Центра допризывной подготовки молодежи» Богородского округа ребята приняли участие в одном из самых престижных и рейтинговых состязаний движения «Юнармия» — «Юнармейской искорке — 2026». Команда повторила свой прошлогодний успех и заняла второе место.

Юнармейцы Богородского округа подтвердили, что являются одной из сильнейших команд Московской области.

Более 140 команд из всех муниципальных округов Подмосковья разделены на зоны «Юг» и «Север». «Север» традиционно принимает у себя город Мытищи, где и выступала богородская команда.

В программу военно-патриотической игры вошли такие дисциплины, как строевая подготовка, стрельба, полоса препятствий, разборка и сборка автомата и другие — всего 10 позиций, в рамках которых участники смогли показать высокий уровень подготовки, навыки и глубокие знания, соревнуясь за звание лучших.

Богородский округ представляли учащиеся из Центра образования № 2 Анастасия Краснова (капитан), Мария Кравченко, Анжелика Абраменко; ЦО № 5 Артем Сухорудченков, Всеволод Уткин; ЦО № 9 Ольга Блохина и Виктория Аллаярова.