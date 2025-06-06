Юнармейцы Богородского округа отправились в лесной поход

Участники объединений «Школа безопасности» и «Юнармия и ОВС» из Богородского округа отправились в увлекательное путешествие в мир природы. Вместе со своими педагогами ребята побывали на Луковом озере.

Поход выдался насыщенным. Участники разжигали костры, варили чай и походную кашу, строили шалаш и устанавливали палатки. Также они условно спасали утопающего из воды и преодолевали веревочные переправы. Навыки, приобретенные в центре, ребята применили на практике.

Во время похода каждый нашел себе занятие по душе: спортивные игры, посиделки у костра, даже интеллектуальный квиз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание поддержке талантов. По его инициативе установили премии участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителям выплачивают 500 тысяч рублей, призерам — 300 тысяч, а участникам — 100 тысяч рублей.