Юнармейцам в Дмитрове рассказали про оборону Севастополя в 1855 году

Урок мужества «Легендарный Севастополь» провели для юнармейцев Каменской школы № 2 в Дмитровском округе. Ребята узнали про героических флотоводцев и моряков, которые сражались в Крымской войне 1855 года.

Юнармейцы отряда «Отважный» почтили память моряков, которые защищали Севастополь во время Крымской войны 1855 года. Город оборонялся 349 дней. За это время погибли 110 тысяч человек. В сражении пали смертью храбрых легендарные флотоводцы Корнилов, Нахимов и Истомин. Впоследствии они стали символами мужества, а Севастополь — городом русской славы.

Отметим, такие уроки созданы для патриотического воспитания молодежи. Учителя рассказывают ребятам про мужество и подвиги русского народа.

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