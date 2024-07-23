Юнармеец из Мытищ пройдет на параде в Санкт-Петербурге 28 июля

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Екатерина Королева из Мытищ в составе «Юнармии» примет участие в параде в День Военно-морского флота. Ребята из более чем семи регионов России пройдут по Сенатской площади 28 июля.

Перед президентом, почетными гостями и экипажами кораблей на Сенатской площади промаршируют ребята из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик.

Екатерина Королева из Мытищ уже участвовала в таких мероприятиях: она прошла среди других юнармейцев на параде в День Победы в северной столице.

Принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота Екатерину пригласил руководитель Северо-Западного патриотического центра «Авангард», первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

Сейчас девушка проходит строевую подготовку на базе и на Сенатской площади.

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