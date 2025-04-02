Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца

Ансамбль Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» «Сувенир» из Лобни принял участие в областном открытом конкурсе народного танца «Подмосковье». Одна из воспитанниц коллектива стала его лауреатом.

По результатам сольного выступления участнице ансамбля Ангелине вручили диплом лауреата III степени. Постановкой хореографического номера занималась выпускница коллектива Арина.

Напомним, Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» работает в Лобне по адресу: улица Победы, дом № 9.

В городском округе хорошо развита сфера дополнительного образования. Юные жители Лобни посещают бесплатные секции и кружки разной направленности. Ребята становятся частыми участниками конкурсов и фестивалей, завоевывают самые высокие награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.