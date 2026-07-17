Юная вокалистка Софья Щербакова стала победителем международного конкурса

Софья Щербакова заняла первое место на II Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Легенда», который проходил с 9 по 13 июля в Республике Беларусь. Она исполнила две песни: «Молитва» и «Ода русскому полю». Сейчас Софья готовится к новому конкурсу «Наследие России».

Музыкальный путь Софьи начался в четыре года в детском клубе «Мамино солнышко» в Ногинске. После переезда педагога она сменила студию и теперь занимается дважды в неделю в студии вокала «Я — талант» под руководством Ольги Грозовской. Три раза в неделю девушка ходит в Ногинскую детскую школу искусств, где обучается академическому вокалу и хоровому пению.

Несмотря на плотный график, Софья успевает хорошо учиться в школе. В этом году она окончила начальную школу на «отлично».

Большую роль в успехах Софьи играет поддержка семьи. Ее мама, Дарья, окончила музыкальную школу и теперь активно поддерживает дочь: отвозит ее на занятия, ездит на конкурсы и помогает с домашними репетициями.

Софья признается, что секрет ее высоких результатов — это постоянная подготовка. Она ежедневно учит тексты и проводит репетиции. Девушка не представляет свою жизнь без вокала и планирует развиваться дальше, поступая в музыкальное училище.