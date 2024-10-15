Юная вокалистка из Воскресенска выступила на патриотическом концерте в Москве

В московском парке «Победа» провели патриотический концерт «Фронтовая агитбригада». Воспитанница детской музыкальной школы № 2 Лилия Дунаева из Воскресенска исполнила для зрителей три сольные песни.

Победители всероссийских и международных вокальных проектов выступили на концерте «Фронтовая агитбригада» в Москве. Они исполнили песни на патриотическую тематику.

Городской округ Воскресенск представила юная вокалистка Лилия Дунаева. Девочка учится в Детской музыкальной школе № 2 под руководством преподавателя Ирины Сухачевой.

Молодые исполнители смогли не только продемонстрировать свои таланты, но и привлечь внимание зрителей к важным патриотическим темам. Такие мероприятия помогают сохранять и передавать из поколения в поколение национальные и исторические традиции и ценности.

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