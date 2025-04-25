Юная вокалистка из Фрязина победила на международном конкурсе

В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль-конкурс «Есть только миг». Там выступила юная вокалистка из Фрязинской детской школы искусств София Шмелева.

По словам педагогов, ученица эстрадно-джазового отделения Фрязинской детской школы искусств продемонстрировала высочайший уровень вокального мастерства, артистизм и яркую индивидуальность. Ее выступление не оставило равнодушным ни одного члена жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства.

По итогам конкурсных прослушиваний, София Шмелева была удостоена звания лауреата первой степени, став обладательницей высшей награды международного конкурса.

«Особая благодарность педагогу Новиковой за профессионализм и вдохновение! Желаем Софии дальнейших ярких побед и творческих успехов!», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.