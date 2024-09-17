Юная вокалистка из Фрязина победила на международном конкурсе талантов

В Москве на Международном конкурсе «Браво артист» детскую школу искусств города Фрязино представила юная вокалистка Вера Чечета. Она заняла первое место в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

Юная певица на Международном конкурсе «Браво артист» в Москве исполнила номер «Крылатые качели». Он покорил жюри мастерством и эмоциональностью. К конкурсу Веру Чечету подготовили преподаватель Екатерина Полухина и концертмейстер Римма Колосова.

Вокалистка стала первой в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

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