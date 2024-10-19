Юная спортсменка из Истры завоевала Кубок «Московских веломарафонов»

Спортсменка Эмилия Соцкова из Истры заняла первое место в общем зачете в Кубке «Московских веломарафонов». Она выступала среди девочек 2014–2016 годов рождения.

Эмилия завоевала призовые места во всех шести этапах марафона в своей возрастной категории. И в итоге стала чемпионкой в общем зачете.

Соцкова занимается в Истринской спортшколе имени Федорович у тренера Михаила Мишина.

Заключительный этап веломногодневки «Московские веломарафоны» прошел в минувшие выходные, он назывался «Томилинский веломарафон». В нем приняли участие более 500 сильнейших велосипедистов от пяти лет и старше.

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