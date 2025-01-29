Юная спортсменка из Богородского округа стала призером шахматного турнира

Турнир по быстрым шахматам прошел 25 января в ТРК Vegas (Кунцево) и собрал 216 участников. Соревнование организовал Педагогический шахматный союз, предоставив платформу как для новичков, так и для опытных игроков различных возрастов.

Анастасия Коноплева, представляющая шахматный клуб «Белая Ладья» из Богородского округа, достигла выдающихся результатов, заняв первое место среди девочек и второе в общем зачете. Для юной спортсменки это не просто победа, а важный этап в карьере, который вдохновляет на дальнейшие занятия.

Участники соревнований отметили, что игра помогает развивать логическое мышление и эмоциональную устойчивость, а также учит предвидеть действия соперника.



На турнире игроки продемонстрировали внимательность и способность принимать решения в ограниченные сроки. Это событие также стало отличной возможностью для знакомства и общения с единомышленниками. Каждая партия требовала концентрации и стратегического подхода. Результаты соревнований вдохновили шахматистов на новые достижения и встречи в будущем.