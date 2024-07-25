Юная шахматистка Мария Тарасова из Звенигорода выиграла путевку в «Артек»

Десятилетняя школьница Маша Тарасова из Звенигорода приняла участие в шахматном турнире и прошла отбор на тематическую смену в Международный детский центр «Артек». Девочка занимается этим интеллектуальным видом спортом с семи лет.

Ранее Маша приняла участие в уникальном матче «Земля-Космос». Он прошел в Центре управления полетами. Там 24 юных шахматиста сыграли партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным и летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, находившийся на орбите в составе экипажа Международной космической станции.

Также Маша отлично учится, участвует в школьных олимпиадах и имеет много достижений в шахматном спорте. Путевка в «Артек» стала для девочки заслуженной наградой.

«У Маши собралось большое количество грамот, дипломов и медалей. Она стала призером известных, серьезных турниров в Одинцовском округе, Московской области и Москве», — рассказал ее тренер, руководитель Звенигородского шахматного клуба Антон Тарасов.

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