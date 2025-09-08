Юная шахматистка из Ногинска стала призером Кубка Карякина

7 сентября в Лобне прошел финал престижного турнира по быстрым шахматам Кубок Сергея Карякина, собравшего более 500 участников из 13 регионов России. Мероприятие привлекло внимание сильнейших спортсменов Подмосковья и стало важным этапом в шахматном календаре страны.

Выступление воспитанницы ногинского шахматного клуба «Белая Ладья» Дарьи Виноградовой стало настоящим триумфом. Юная шахматистка продемонстрировала выдающееся стратегическое мышление, что позволило ей занять второе место в соревновании среди девочек. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки шахматистов из Ногинска.

Организатор турнира Сергей Карякин отметил важность таких мероприятий для развития шахмат в России. Участники получили медали, кубки и памятные подарки, что сделало событие еще более запоминающимся.

Достижение Дарьи стало не только результатом ее упорной работы, но и подтверждением эффективной подготовки со стороны тренеров. Этот успех вдохновляет других юных шахматистов и служит примером для подражания в их спортивной карьере.