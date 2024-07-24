Юная роллерша Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России

Варвара Егорова из Подольска попала в Книгу рекордов России. В год и семь месяцев девочка стала самым юным роллером страны.

Двухлетняя Варвара, как взрослый спортсмен, регулярно тренируется кататься на роликах.

«Мы с ней начали изучать рампы, горки, заезды. Пока я ее придерживаю, но иногда она уже сама шикарно стоит и катится, понимает, как держать тело», — рассказал отец девочки Вячеслав Егоров.

Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители — все твердо стоят на коньках. У ее семьи своя роллер-школа в Подольске.

Первый раз Варвара попросила надеть ей ролики в год и пять месяцев. Сейчас она уже свободно проезжает более двух километров и принимает участие в фестивалях по роллер-спорту.