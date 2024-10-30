Юная певица Виктория Корнеева из Истры выпустила авторскую песню

Истринская вокалистка Виктория Корнеева занимается музыкой пять лет, и отлично играет на фортепиано. Недавно она записала свою песню. 26 сентября на всех цифровых площадках появилась песня «Поверь» в ее исполнении. Эта композиция о вере в себя, о поддержке близких, о том, как слова и музыка могут изменить жизнь.

«С каждым днем горю сильней, как в небе яркая звезда. Мой голос волнами накроет все города. Поверь в мою музыку, и я пропою: струна души поймала ритм, я и ты в лучах софитов!» — так звучит припев этой песни. Послушать трек можно здесь.

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