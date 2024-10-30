Юная певица Виктория Корнеева из Истры выпустила авторскую песню
Воспитанница детской школы искусств имени Ширшова структурного подразделения «Новопетровская детская музыкальная школа» записала свой трек. Послушать его можно на страничке учебного учреждения в социальных сетях.
Истринская вокалистка Виктория Корнеева занимается музыкой пять лет, и отлично играет на фортепиано. Недавно она записала свою песню. 26 сентября на всех цифровых площадках появилась песня «Поверь» в ее исполнении. Эта композиция о вере в себя, о поддержке близких, о том, как слова и музыка могут изменить жизнь.
«С каждым днем горю сильней, как в небе яркая звезда. Мой голос волнами накроет все города. Поверь в мою музыку, и я пропою: струна души поймала ритм, я и ты в лучах софитов!» — так звучит припев этой песни. Послушать трек можно здесь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».