Юная певица из Солнечногорска завоевала Гран-при на международном конкурсе

Виктория Бондаренко, представлявшая вокальную студию «Солнечная капель» Дома культуры «Испытатель» в Солнечногорске стала победительницей и получила Гран-при, а также звание лауреата первой степени на Международном конкурсе-фестивале «Музыкальный десерт». Торжественное мероприятие прошло в Окружном общественном центре имени Моссовета в Москве.

В насыщенной конкурсной программе приняли участие молодые таланты из разных уголков страны — певцы, музыканты, мастера театрального искусства и танцоры.

В жюри вошли продюсер Марина Зурабова, финалистка телепроекта «Голос» Ирина Зорина, солистка балета Анастасия Казакова и исполнитель Timanio. Эксперты отметили высокое мастерство Виктории Бондаренко, вручили ей специальный диплом и пригласили на гала-концерт победителей на статусной концертной площадке «Москва». Юная вокалистка обучается под руководством Светланы Масленниковой — педагога высшей квалификации с более чем 30-летним опытом.

«Победа в престижном конкурсе пополнило копилку достижений нашей „звездочки“ Виктории Бондаренко. Неоднократно под руководством чуткого наставника Светланы Масленниковой она становилась лауреатом международных и всероссийских фестивалей. Стоит вспомнить триумфальное выступление Виктории в Государственном Кремлевском Дворце на гала-концерте ко Дню Победы в мае этого года, где она вместе с другими солистами исполнила гимн нашей страны», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для участников подготовили творческие мастер-классы, где профессионалы поделились секретами своего дела и вдохновили юных артистов. Международный фестиваль-конкурс «Музыкальный десерт» прошел в рамках движения «Созвездие детских талантов».