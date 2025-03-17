Юная певица из Подольска выиграла Гран-при международного фестиваля

Пятый международный конкурс «Весенняя капель — 2025» прошел в сельском Доме культуры «Быково» одноименного поселка. За победу боролись около 200 участников.

Цель конкурса была популяризация творчества талантливых детей и подростков. Конкурсанты соревновались в шести номинациях: эстрадный вокал, хореография, театральное творчество, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово.

Почетным гостем и членом жюри была лауреат государственной молодежной премии имени Олыка Ипая, композитор и автор-исполнитель песен на марийском языке Светлана Яндукова из Йошкар-Олы.

Гран-при фестиваля завоевала Полина Пономарева из Подольска. Пятнадцатилетняя солистка продюсерского центра SK-stars выступала в номинации «Эстрадный вокал» и покорила жюри и зрителей своим мастерством и артистизмом.