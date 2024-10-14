Юная певица из Лобни заняла 2-е место на фестивале «Факел» в Самаре

Певица Евдокия Дегтярева заняла второе место на конкурсе корпоративного фестиваля «Факел» ПАО Газпром, который проходил в Самаре. Она вошла в число лучших среди 150 участников.

В этом году «Факелу» исполнилось 20 лет. На мероприятие приехали более тысячи участников, а жюри отсмотрело 150 выступлений.

Победителей выбирали в трех возрастных категориях: 5–10 лет, 11–16 лет и 17 лет и старше. Одну из лучших признали 10-летнюю Евдокию Дегтяреву из Лобни.

Евдокия и ее педагог Татьяна Еремина готовятся к финалу, который пройдет весной. В мае 2025 года они отправятся в Сочи.

Помимо этого, девочка запланировала участие в фестивале вокальной студии СОШ № 10 в Лобне.

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