Юная певица из Дедовска стала лауреатом конкурса «На берегах Невы»

Это очень престижный фестиваль. Каждый год в нем участвует более 250 музыкантов из России и Белоруссии.

Подмосковье представляла учащаяся Детской школы искусств имени Ширшова города Дедовск Майя Пушкина. Она исполнила «Арию „Барбарины“ из оперы Моцарта „Свадьба Фигаро“ и „Серенаду красавицы“ Кабалевского. Жюри поставило наивысшую оценку и в итоге Майя была награждена дипломом лауреата I степени в номинации „Академическое пение“.

Девушка занимается вокалом у Татьяны Кузнецовой. Педагог тоже выступила на конкурсе — с «Арией Марицы» из оперетты Кальмана «Марица». В своей возрастной категории Татьяна завоевала «Гран-при».

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