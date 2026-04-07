Юная каратистка готовится к соревнованиям

В спортивном комплексе Фонда «Характер спортсмена» в Истре началась интенсивная подготовка чемпионки России по киокусинкай каратэ Сияны Зиныч к Кубку Азии. Международные соревнования запланированы на июнь 2026 года и пройдут в Армении.

Тренер Артур Мунтян провел силовую тренировку для ребят в зале для кроссфита. После разминки спортсмены приступили к подтягиваниям и жиму штанги лежа. В моменты отдыха Сияна рассказывала о своих боях на соревнованиях в Беларуси.

Сияне всего 13 лет, она учится в седьмом классе Первомайской школы и с шести лет занимается киокусинкай. Девочка стремится быть сильной, уверенной и самостоятельной. В поездках ее сопровождает тренер, а учеба в школе дается ей легко.

По словам Ларисы Колотиловой, мамы спортсменки, семья гордится достижениями Сияны и всячески ее поддерживает. На соревнования родители не ездят, а смотрят онлайн-трансляции, потому что девочка сама попросила их болеть за нее из дома.

«Без нас, родителей, Сияна чувствует себя на соревнованиях более спокойно. И мы уважаем ее мнение», — отметила мама девочки.

Недавно на международных соревнованиях по киокусинкай Belarus Open Cup в Минске Сияна была лучшей в своей категории и завоевала золото. Наставник Артур Мунтян распределил нагрузку так, чтобы спортсменка смогла лучше подготовиться и физически, и психологически.

Для Сияны статус чемпионки России ничего не изменил: она продолжает учиться, тренироваться и гулять с друзьями, стремясь к своей цели — победе на Чемпионате мира в Японии.