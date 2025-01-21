Юная художница из Подольска приняла участие во всероссийском конкурсе

Картину одиннадцатилетней жительницы Подольска Василисы Ларькиной «Зимушка» представили на всероссийском дистанционном конкурсе «Я — талант» в Москве. Увидеть работу вживую можно в культурно-досуговом центре «Южный» до 26 февраля.

Всероссийский дистанционный конкурс «Зимний калейдоскоп» помогает находить талантливых детей, развивать и поддерживать их на творческом пути. Юные мастера представили свои поделки, рисунки, аппликации, фотографии, раскраски и коллажи. Для участия все свои работы они фотографировали, сканировали и отправляли материал на конкурс. Среди номинаций: «Новогодний карнавал», «Рождественское чудо», «Волшебные штрихи», «Наш Винни-Пух» и другие. Имена самых талантливых конкурсантов объявят в конце февраля этого года.

Рисунок Василисы Ларькиной из Подольска можно посмотреть в экспозиции культурно-досугового центра «Южный». Помимо ее работы, на выставке представили 30 творений учеников студий «Озарение», «Ультрамарин» и «Театр на песке». Это акварельные рисунки, картины, выполненные гуашью и в технике «коллаж».