Юная художница из Ногинска победила на международном конкурсе

На днях в Национальном центре «Россия» были объявлены результаты VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». В этом масштабном мероприятии приняло участие более 7 тысяч работ от детей и молодежи из 89 регионов России и 54 стран мира.

Работы участников оценивались в различных форматах, включая видеоролики, рисунки и презентации, что создало серьезную конкуренцию. Ученица первого класса Ломоносовского лицея Вероника Никитина заняла первое место в номинации «Текстовая страница-презентация» для детей 7-10 лет. Под руководством своего наставника Ольги Сорока, она представила работу «Личность начинается с детства», в которой рассказала о выдающихся людях Ногинска.

У Вероники есть мечта стать художницей, и в ходе подготовки к конкурсу ей посчастливилось встретиться с известным художником Константином Полетаевым, который помог ей в создании графической части работы. Конкурс состоял из заочного и очного этапов, и юная участница успешно защитила свою презентацию перед экспертным жюри, что позволило ей выйти в финал.

Ранее Вероника уже принимала участие во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами», где вошла в список 150 лучших работ. Успех вдохновил ее на участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», и, как выяснилось, усилия оправдались.