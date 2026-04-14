Юная художница из Балашихи представит свои работы на персональной выставке

Люба Гутарева, двадцатилетняя студентка Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, готовится к открытию своей первой персональной выставки «Моменты». Экспозиция станет отражением фрагментов ее жизни и путешествий.

Люба рассказала, что любовь к искусству ей передалась от отца — художника-любителя. Она экспериментирует с разными материалами: рисовала помадой, шоколадом. Больше всего девушке нравится работать в миниатюре — такой формат удобно брать в путешествия. Большая часть ее зарисовок посвящена природе и пейзажам, меньшая — портретам.

Идея выставки возникла после поездки в Кисловодск, где Люба нарисовала 29 миниатюр за две недели. Это стало для нее новым и тяжелым опытом. Выставка «Моменты» объединила 9 панно с десятками миниатюр, на которых запечатлены красоты Кисловодска, Санкт-Петербурга и других городов, включая Балашиху.

Руководитель городского союза художников Виктория Щербакова отметила талант и колоритность Любы, подчеркнув ее умение превращать сложные объекты в простые формы.

Выставка «Моменты» откроется в городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева с 14 апреля. А уже в субботу, 18 апреля, в 17:00 Люба Гутарева проведет здесь же творческую встречу, на которой расскажет о своем пути и поделится планами на будущее.