Юная художница из Балашихи победила в конкурсе «Моя Россия»

Екатерина Агеева, выпускница детской школы искусств № 3 из Балашихи, вошла в число победителей конкурса детских рисунков «Моя Россия». Выставка работ финалистов была торжественно открыта 10 декабря в Московской областной думе.

Конкурс, приуроченный ко Дню Конституции, проводился в два этапа — муниципальный и региональный. В Балашихе отбор работ проходил с 20 октября по 14 ноября среди учащихся детских школ искусств. Участникам предлагалось представить рисунки на патриотическую или городскую тематику в любом стиле и жанре.

В региональный этап прошли 127 работ, из которых комиссия отобрала 45 лучших. Победителям вручили благодарственные письма и памятные подарки. Состоялась также экскурсия по Московской областной думе, в рамках которой юные художники познакомились с работой парламента. С победителями встретилась депутат Государственной думы Алла Полякова, подчеркнувшая важность подобных инициатив для патриотического воспитания молодежи.