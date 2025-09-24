Юная гимнастка из Балашихи установила новый рекорд России

Шестилетняя спортсменка из Балашихи Полина Свиридова вписала свое имя в Книгу рекордов России, став самой юной россиянкой, выполнившей сложнейший гимнастический элемент — рондат винт на акробатической дорожке. Это уникальное достижение уже официально зафиксировали и отметили в национальном реестре рекордов.

Интересно, что Полина продолжила традиции своего города: ранее подобный рекорд установил другой юный гимнаст из Балашихи — Марк Маилян. Он стал самым юным мальчиком, выполнившим рондат винт. Для Марка это уже второй рекорд. Впервые в национальный реестр рекордов он попал в возрасте пяти лет за исполнение винтового сальто назад с оборотом в 360 градусов на батуте.

Книга рекордов России — это масштабный национальный проект, который стал информационным банком достижений россиян. В него вошли рекорды в различных областях: спорт, архитектура, достижения человека, география и другие.