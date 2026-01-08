Юная фигуристка из Павлово-Посадского округа вышла в финал фестиваля «Хрустальный лед»

Милана Скрипниченко из Павлово-Посадского округа пробилась в финал I областного фестиваля по фигурному катанию. Состязания проходят в Подмосковье под руководством серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха.

В день отборочных выступлений 6 января на лед Пестовского парка вышли любители фигурного катания со всего региона. Милана Скрипниченко показала один из лучших результатов и теперь поборется за главный приз.

«Очень рада, что прошла в финал. Это большая честь выступать на таком масштабном фестивале», — сказала юная фигуристка.

Фестиваль продлится до 10 января, а 17 января состоится гала-концерт с участием звезд фигурного катания — Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Шабалина. Для зрителей подготовлена яркая программа с показательными выступлениями.