Юная фигуристка из Клина выступит на фестивале «Хрустальный лед

Анастасия Клюшина, начинающая фигуристка из города Клин, возобновила тренировки благодаря фестивалю «Хрустальный лед». Она начала заниматься фигурным катанием в Ледовом дворце имени Харламова под руководством тренера Лилии Мандрыченко с шести лет. Параллельно девушка училась в школе № 17 и посещала студию танцев.

Два года назад из-за учебы ей пришлось сделать паузу в занятиях спортом. Но, узнав о фестивале «Хрустальный лед», Анастасия решила вернуться к любимому делу. В этом году мероприятие впервые прошло в Подмосковье. Девушка была вдохновлена возможностью вновь пережить незабываемые эмоции и впечатлена знаменитой судейской командой в лице Ильи Авербуха, Романа Костомарова и Оксаны Домниной.

Для своего номера Анастасия выбрала композицию «The Arena» от Lindsey Stirling, которая символизирует для нее призыв к действию и помогает преодолеть страхи. Фигуристка отметила, что выступление стало для нее преодолением собственных границ и стартом нового жизненного этапа.

Анастасия стала одной из 15 участниц, прошедших отбор и выступивших в Дубне. Теплые слова всех членов жюри мотивировали девушку развиваться дальше. Теперь она надеется, что следующий сезон фестиваля пройдет и в Клину.