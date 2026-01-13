Юная биатлонистка из Дмитрова завоевала серебро на Первенстве Московской области

На базе Центра зимних видов спорта в Дмитровском округе прошло Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 13–16 лет. В соревнованиях дисциплины «Спринт» приняли участие 140 молодых спортсменов из девяти муниципалитетов региона.

Воспитанница дмитровской школы биатлона Мирослава Алагизова завоевала серебряную медаль, поднявшись на пьедестал почета. В каждой возрастной группе были награждены шесть лучших участников, получивших медали, грамоты и подарочные сертификаты.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил организаторов, участников и призеров: «Проведение Первенства области на нашей земле — это знак признания развитой спортивной инфраструктуры округа. Мы рады успеху Мирославы и всех юных спортсменов. Такие соревнования закаляют характер и воспитывают волю к победе».

Состязания прошли в условиях честной и напряженной борьбы, продемонстрировав высокий уровень подготовки юных биатлонистов и потенциал для дальнейшего развития этого вида спорта в Подмосковье.