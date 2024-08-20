Юдинский пруд в Одинцове очистят от ила к концу лета

Очистка Юдинского пруда ведется в Одинцовском округе. Специалисты вывезут мусор, иловые отложения, уберут водоросли и очистят пруд от стоков ливневых канализаций.

Расположенный между селом Юдино и поселком ВНИИССОК пруд стал лидером народного голосования, которое проходило на портале «Добродел».

«Округ ежегодно активно участвует в программе „Сто прудов и озер“. Именно благодаря активности жителей долгожданная очистка водоема теперь началась», — отметила начальник управления муниципального земельного контроля сельского хозяйства и экологии администрации Одинцовского округа Марина Артемова.

Сейчас на пруду работают 15 человек: машинист с двумя помощниками, пять пильщиков и сборщики мусора на берегу.

«На этом водоеме мы работаем с начала прошлой недели. Уже вынули 120 кубометров мусора. После этой подготовки доставили сюда технику для покоса подводной растительности и сгребания мусора. На машине есть гидравлическая стрела, она может поднимать со дна предметы массой до 400 килограммов», — рассказал главный инженер подрядной организации «Континент-строй» Александр Томилин.

Работы по очистке пруда завершат до конца августа. Основной объем оставшейся работы — вывоз мусора.

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