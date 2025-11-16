Юбиляров совместной жизни поздравили в Красногорске
В ЗАГСе в Красногорске поздравили юбиляров совместной жизни, которые отметили 30 и 50 лет совместной жизни. Им передали теплые слова и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Юбиляры поделились секретом счастливого брака.
«У юбиляров я услышал те слова, которые нам говорили на свадьбе: уступайте. Вот с этим мы и идем по жизни. И вторая фраза: счастье любит тишину. Вот, наверное, и все», — сказал житель Красногорска Максим Качурин.
Поздравления юбилярам передали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов и помощник омбудсмена Лилия Гордон.
«Вы — те, о ком нужно рассказывать нашему подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям», — сказал заместитель председателя Совета депутатов в Красногорске Богдан Андриянов.
Супругам вручили цветы и подарки.