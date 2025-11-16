Юбиляров совместной жизни поздравили в Красногорске

В ЗАГСе в Красногорске поздравили юбиляров совместной жизни, которые отметили 30 и 50 лет совместной жизни. Им передали теплые слова и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Юбиляры поделились секретом счастливого брака.

«У юбиляров я услышал те слова, которые нам говорили на свадьбе: уступайте. Вот с этим мы и идем по жизни. И вторая фраза: счастье любит тишину. Вот, наверное, и все», — сказал житель Красногорска Максим Качурин.

Поздравления юбилярам передали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов и помощник омбудсмена Лилия Гордон.

«Вы — те, о ком нужно рассказывать нашему подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям», — сказал заместитель председателя Совета депутатов в Красногорске Богдан Андриянов.

Супругам вручили цветы и подарки.