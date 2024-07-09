Юбиляров совместной жизни поздравили в Бронницах

День семьи, любви и верности отпраздновали в Бронницах. Округ присоединился ко всероссийской акции — в парке «Бронницкий луг» прошел парад семей. В нем приняли участие около 30 пар юбиляров совместной жизни.

В параде принимали участие поколения семей: родители и дети, бабушки и дедушки. Заместитель главы городского округа Бронницы Наталья Меньшикова поздравила золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров с Днем семьи, любви и верности, а также вручила супругам медали за сохранение семейных ценностей и устоев.

«Крепкая семья — это крепкое государство. Политика нашего президента направлена на то, чтобы сохранить традиции, чтобы семьи укреплялись, чтобы они росли», — сказала Меньшикова.