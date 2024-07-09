Юбиляров совместной жизни поздравили в Бронницах

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

День семьи, любви и верности отпраздновали в Бронницах. Округ присоединился ко всероссийской акции — в парке «Бронницкий луг» прошел парад семей. В нем приняли участие около 30 пар юбиляров совместной жизни.

В параде принимали участие поколения семей: родители и дети, бабушки и дедушки. Заместитель главы городского округа Бронницы Наталья Меньшикова поздравила золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров с Днем семьи, любви и верности, а также вручила супругам медали за сохранение семейных ценностей и устоев.

«Крепкая семья — это крепкое государство. Политика нашего президента направлена на то, чтобы сохранить традиции, чтобы семьи укреплялись, чтобы они росли», — сказала Меньшикова.

На празднике в парке «Бронницкий луг» подвели итоги конкурса «Россия начинается с семьи». Участники рассказывали о традициях и увлечениях в коротких видеороликах. Поступило более 20 заявок. Для гостей парада организовали выступление артистов, мастер-классы и ярмарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте