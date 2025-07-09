Юбиляров совместной жизни поздравили ко Дню семьи во Фрязине

День семьи, любви и верности отметили во Фрязине. В этот день в муниципалитете чествовали юбиляров совместной жизни. Праздник официально утвердили в 2022 году. Его цель — сохранение традиционных семейных ценностей, передача их новым поколениям и напоминание о том, что именно в семье рождается настоящая сила общества.

История Дня семьи, любви и верности уходит корнями в XII век — к легенде о святых Петре и Февронии Муромских. Их союз стал символом идеального брака. Пройдя через испытания, они доказали, что любовь и верность побеждают все.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и руководитель местного отделения фракции «Единая Россия» Александра Киреева наградили пары, которые прожили вместе 50, 60 и больше лет.

«Слова благодарности — семьям участников СВО. Ваша стойкость, терпение и поддержка помогают нашим защитникам выполнять свой долг, а любовь и преданность служат настоящим щитом, который защищает вас от все невзгод. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, тепло и радость! Берегите своих близких, цените каждое мгновение вместе и помните: все начинается с семьи!» — отметил глава наукограда Фрязино Дмитрий Воробьев