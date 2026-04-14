Юбиляров семейной жизни поздравили в Подольске

Вот уж полвека и больше они любят друг друга и живут счастливо. Десять пар, 20 влюбленных сердец и множество историй, которые они теперь рассказывают своим внукам.

Николай и Надежда Храмовы вместе уже 55 лет. Познакомились в Коломне на свадьбе у друга. Как только юная Надя запела песню, молодой Коля понял — это любовь. С тех пор они не расстаются. Николай Петрович — военный в отставке. Профессия предполагала смену городов, но Надежду Николаевну это не испугало. В каждом новом доме она создавала уют. Супруги воспитали двоих детей, которые подарили им двух внуков и правнука.

«13 раз переезжали с женой по разным местам. Представьте, какое терпение у нее было каждый раз квартиру ремонтировать, чтобы уют создавать. Но все ей принадлежит», — поделился Николай Храмов.

Вячеслав и Татьяна Верещагины жили по соседству, гуляли в одних компаниях, вместе учились и потом работали. Они — настоящий пример того, что юношеская влюбленность перерастает в крепкую проверенную временем любовь. Уже полвека супруги живут душа в душу.