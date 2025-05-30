Юбилейный забег волонтерского проекта «Пять верст» прошел в Домодедове

В лесопарке «Городской лес» в городском округе Домодедово прошел десятый, юбилейный забег «Пять верст». Это волонтерское мероприятие, которое каждую субботу собирает местных жителей для активного отдыха, общения и пропаганды здорового образа жизни.

Перед началом обязательно проводится разминка. Далее участники могут либо бежать, либо идти пешком. Главное — пройти дистанцию и получить удовольствие от движения. Результаты каждого фиксируются и отправляются на электронную почту.

«Всегда, хоть у нас и не соревнования, все равно ты стремишься, хочешь показать себя в лучшей форме, готовишься. Есть люди, которые приходят в первый раз, потом возвращаются, увлекаются, находят для себя новое занятие. Можно приходить с детьми и всей семьей», — рассказывает организатор забега Евгения Ананникова.

Бег объединяет разные поколения. Участник Николай Селиванов в 65 лет уверен, что спорт — лучшая инвестиция в здоровье.

Забег «Пять верст» — это не просто физическая активность. Это вдохновение, поддержка, сила примера и уверенность в том, что рядом всегда есть люди, готовые бежать вместе.