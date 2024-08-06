Юбилейный забег движения «5 верст» прошел в Истре

Бегуны всероссийского движения «5 верст» в Истре вышли на юбилейную тренировку. Всего за год они уже провели 50 забегов.

Каждую субботу спортсмены начинают свое утро с пробежки на пять километров от Ново-Иерусалимского монастыря и до Центрального парка Истры. За год существования движение объединило тех, кто ведет спортивный образ жизни.

«Это не соревнование, так что время пути не имеет значения. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для темпе: бегом или пешком. Последними вы точно не будете, так как на каждом мероприятии есть специальный замыкающий волонтер», — рассказал организатор забегов Сергей Ефимов.

По его словам, старты проводятся силами самих участников. Участвуют в еженедельных пробежках около 25-30 человек и еще шесть-восемь волонтеров. Состав участников и постоянно меняется, добавляются новые лица.

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