Юбилейный турнир по гольфу прошел в Дмитрове

Десятый по счету турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов» состоялся в Дмитрове. Свои умения на поле показали 19 школьных команд со всего Подмосковья и участники программы «Активное долголетие».

«Нас сперва проинформировали, как все это проходит, каким образом. Рассказали правила, дали инвентарь, и мы начали потихоньку заниматься с детьми уже на площадках нашего лицея», — рассказала учитель физкультуры «Инженерно-технологического лицея» городского округа Люберцы Наталья Горбунова.

Также на площадке провели мастер-класс для педагогов, чьи учебные заведения пока не знакомы с этим видом спорта.

Вице-президент Федерации гольфа Максим Шокун объяснил, что на начальных этапах необходимо показать правильный хват клюшки и гольф-удар. По его словам, с хорошим тренером любой ученик сможет стать гольфистом-любителем за пару дней.

Всего на турнире было три площадки. На первой соревновались спортсмены, на второй учителя перенимали опыт у профессионалов, а на третьем играли участники программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».