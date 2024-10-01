Турнир по единоборствам в поддержку бойцов СВО прошел в Павловском Посаде

Юбилейный турнир Old guard division X состоялся во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде. Традицонные соревнования по смешанным единоборствам проводились в поддержку участников Специальной военной операции на Украине.

На мероприятие приехали спортсмены из разных регионов России и ближнего зарубежья. Специальным гостем турнира стал Герой России, полковник полиции Александр Головашкин.

Зрители увидели 14 зрелищных поединков бойцов ММА. Для них также была подготовлена развлекательная программа с участием известных исполнителей.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что такие соревнования воспитывают у молодежи патриотизм, мужество и силу духа.

«Важно сформировать у молодежи чувство гордости и стремление защищать нашу страну», — добавил руководитель муниципалитета. Он поблагодарил руководителя Лиги ММА Дениса Голиченко и всех, кто участвовал в организации турнира.

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