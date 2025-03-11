Юбилейный турнир команд КВН прошел в Красногорске

Пять команд поборолись за победу в 30-м турнире КВН в Красногорске. Участниками стали представители местных образовательных учреждений.

Участие приняли команды «Забавное будущее», «Степень свободы», «Импульс», «Даешь молодежь» и «Стартап 18». Главный приз состязаний — Кубок Чемпиона и денежный сертификат от главы городского округа Красногорск.

Команды пели, танцевали и шутили, а также импровизировали. Их выступления оценивало профессиональное жюри. В его составе были КВНщики, представители сферы культуры и администрации муниципалитета.

Лучшей стала команда «Степень свободы» из гимназии № 6. Они получили сертификат на 50 тысяч рублей.

Второе место заняли представители молодежного центра, третье — коллективы «Даешь молодежь», «Забавное будущее» и «Стартап 18».

Отметим, что за 30 лет проведения турнира его участниками стали более 180 команд.