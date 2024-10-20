Юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу прошел в Подольске

В Подольске завершился 50-й юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу Grand Prix Russia Open «Битва в Подольске», прошедший под девизом «Za Мир без нацизма, Za Россию». Он собрал лучших бойцов из России и Беларуси, продемонстрировав зрелищные поединки и высокое мастерство участников.

В первом из семи профессиональных поединков на ринг вышел Иван Байков, призер любительских соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу. Несмотря на то, что в зоне боевых действий он лишился части ступни и выступал с протезом, Байков показал достойное выступление против трехкратного чемпиона Москвы по кудо Фадея Борзикова. Оба бойца представляли Москву. Хотя Байков не одержал победу, его стойкость и техника были высоко оценены судьями и почетными гостями соревнований.

Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 килограммов. На ринге встретились действующий чемпион GPRO Сергей Горохов из Кстово Нижегородской области и шестикратный чемпион Белоруссии, двукратный победитель Кубка мира по «К1» Артур Маковский из Минска. В напряженном пятираундовом поединке победу одержал Горохов, подтвердив свой статус чемпиона мира.

Всего на ринг вышло 14 сильнейших спортсменов из Орла, Волгограда, Московской области, Москвы и Минска. Подольскую школу кикбоксинга представил победитель первенства России кандидат в мастера спорта Артем Рябов. Однако в этот раз победа досталась его сопернику из Москвы.

Турнир стал ярким событием в мире кикбоксинга, собравшим множество зрителей и поклонников этого вида спорта. Участники продемонстрировали не только физическую силу и выносливость, но и настоящий боевой дух, что сделало соревнования по-настоящему захватывающими.

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