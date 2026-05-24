Юбилейный танцевальный фестиваль прошел в Серпухове

23 мая в КДЦ «Протон» в Протвино прошел юбилейный фестиваль «Спорт, музыка, грация». Праздник посвятили памяти педагога Ирины Степиной, которая стояла у истоков творческого проекта в 1996 году.

Юбилейный фестиваль собрал воспитанников, педагогов, хореографов и жителей города. На сцене выступили коллективы, которые в разные годы были связаны с детско-юношеским центром «Горизонт». Многие участники отметили, что именно Ирина Степина помогла сформировать в Протвино сильную школу детского творчества и танцевального искусства.

Со сцены прозвучали слова благодарности в адрес педагога. Ее бывшие ученики и коллеги вспоминали годы работы и рассказывали о влиянии, которое она оказала на развитие творческой среды города.

«Этот фестиваль уже давно стал частью жизни Протвино. Для многих поколений детей он открыл дорогу в творчество и помог поверить в себя», — отметили участники вечера.

Во время церемонии наградили педагогов и руководителей творческих коллективов. После официальной части зрителям представили концертную программу с танцевальными номерами. На сцену вышли выпускницы «Горизонта», которые сегодня руководят собственными коллективами. Среди них — «Гармония», «Арабеск», «Dancing foxy», «Муравейник», iZi Dance Crew, «TDF» и другие студии.

Зрительный зал встречал артистов продолжительными аплодисментами. Участники подготовили как современные постановки, так и классические номера, которые ранее исполнялись на фестивале в разные годы.

Ирина Степина была почетным работником общего образования России. Также ее наградили знаком правительства Московской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Организаторы поблагодарили всех гостей и участников, которые поддерживают фестиваль на протяжении многих лет.