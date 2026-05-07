Юбилейный сезон речных прогулок открыли в Химках

6 мая в Химках запустили новый сезон проекта «Доброфлот» для участников программы «Активное долголетие». В этом году для жителей старшего возраста подготовили более 40 речных прогулок и новые экскурсионные маршруты.

Проект уже несколько лет входит в систему поддержки активного образа жизни пожилых жителей округа. За время работы он объединил тысячи участников и стал одной из популярных форм досуга.

В открытии сезона приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Государственной думы Денис Кравченко, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, а также участники программы «Активное долголетие».

«За 5 лет Доброфлот стал важной частью жизни округа. Более 200 речных прогулок и свыше 15 тысяч участников смогли по-новому увидеть родной край, его историю и природу», — отметила Инна Федотова.

Денис Кравченко подчеркнул социальную роль программы, заявив, что такие проекты дают возможность общения, новых впечатлений и активной жизни.

Химки остаются единственным муниципалитетом в Московской области, где для участников «Активного долголетия» организуют речные прогулки.