Юбилейный патриотический фестиваль прошел в Солнечногорске

24 мая в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялся 10-й патриотический фестиваль-конкурс песни и танца «Памяти павших во имя живых», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало более 300 участников из Солнечногорска, Клина и Люберец.

Конкурс проходил в два этапа, начавшись с выступления танцевальных коллективов в возрастных категориях от семи до 70 лет. В рамках фестиваля также прозвучали песни о Родине, воинской славе и героях Великой Отечественной войны. Мероприятие открыли почетные гости: директор дома культуры «Выстрел», заслуженный работник культуры РФ, депутат окружного совета Владимир Дацюк и председатель совета ветеранов администрации муниципалитета, полковник запаса Геннадий Ефимов.

Гран-при за возрождение народной культуры вручен коллективу «В ритмах сердца» за номер «Русские узоры», второй Гран-при единогласно присужден вокалисту Дмитрию Билько. Лауреатами стали более 50 участников.

Дмитрий Билько получил денежную премию от администрации ДК «Выстрел», колонку от добровольческого движения «Партизанский отряд» и грамоту за лучшее вокальное исполнение. Лауреатам также вручили различные призы.

«Фестиваль уже в десятый раз объединяет творческих и талантливых людей разных возрастов. Отрадно, что с каждым годом растет число участников. Песни и танцы, посвященные Победе, героям, любви к Родине — это живая память и напоминание о том, какой ценой завоеван мир», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В состав жюри вошли заслуженная артистка России, композитор, педагог кафедры эстрадно-джазового вокала, ветеран боевых действий в Чечне и Сирии Зинаида Сазонова, артист театра танца «Гжель» Антон Кирилин, представитель всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Залетов, директор ДК «Андреевка», депутат Наталья Ульянова, автор проекта и художественный руководитель ДК «Выстрел» Светлана Карымшакова, победитель конкурса «Музыка весны» Милана Маслова.