Юбилейный осенний бал провели в образовательном центре № 5 в Пушкино
Посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина 25-й осенний школьный бал состоялся в Ивантеевке городского округа Пушкинский. Его провели на площадке образовательного центра № 5.
В ивантеевском образовательном центре № 5 прошел традиционный осенний школьный бал. В этом году его приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
«Это праздник! Праздник триумфа музыки, триумфа грации, триумфа, конечно же, танца. Тема каждого бала каждый год разная. Его посвящают разным событиям: это и культурные события в стране, это юбилейные даты, это важные вехи календаря», — поделилась директор «Образовательного центра» № 5 города Ивантеевка Наталья Рычева.
На балу танцевали польку, полонез, мазурку, котильон. Всего три недели было у участников на то, чтобы подготовиться к мероприятию.
«Я участвовал в первый раз, вообще без подготовки. Под чутким надзором учителей всего лишь за двадцать дней смог подготовиться к балу, и как я думаю, просто шедеврально», — сказал ученик 10-го класса Семен Назаров.
Атмосфера торжества познакомила гостей и участников с жизнью Александра Пушкина. На балу не только танцевали, но и пели романсы, читали стихи.
«Очень большой вклад в культуру этот бал несет, потому что маленькое поколение, которое здесь находится, смотрит, наблюдает и к этому приобщается. Даже те детишки, которые со мной сидели рядом, старались подражать большим. То есть это означает, что культура не умирает, она наоборот процветает, и я думаю, что таких балов надо побольше», — отметила уполномоченный главы городского округа Пушкинский по городу Ивантеевка Ольга Алексеева.
Завершили мероприятие вальсом для всех приглашенных. Не остались в стороне учителя, родители и гости праздника. В этом году на балу побывали и педагоги, разучившие исторический танец. Их выступление особенно оценили ученики и их родители.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».