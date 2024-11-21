Юбилейный осенний бал провели в образовательном центре № 5 в Пушкино

Посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина 25-й осенний школьный бал состоялся в Ивантеевке городского округа Пушкинский. Его провели на площадке образовательного центра № 5.

В ивантеевском образовательном центре № 5 прошел традиционный осенний школьный бал. В этом году его приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Это праздник! Праздник триумфа музыки, триумфа грации, триумфа, конечно же, танца. Тема каждого бала каждый год разная. Его посвящают разным событиям: это и культурные события в стране, это юбилейные даты, это важные вехи календаря», — поделилась директор «Образовательного центра» № 5 города Ивантеевка Наталья Рычева.

На балу танцевали польку, полонез, мазурку, котильон. Всего три недели было у участников на то, чтобы подготовиться к мероприятию.

«Я участвовал в первый раз, вообще без подготовки. Под чутким надзором учителей всего лишь за двадцать дней смог подготовиться к балу, и как я думаю, просто шедеврально», — сказал ученик 10-го класса Семен Назаров.