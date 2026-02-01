Юбилейный марафон интеллекта прошел в городском округе Серпухов

В подмосковном Пущино прошел двадцатый, юбилейный, «Окский марафон. 36 часов. Non-stop». Более 400 человек из разных городов страны боролись за звание самой эрудированной команды.

В спортивной школе «Ока» состоялся главный командный турнир. Своих представителей на него отправили 42 коллектива из Москвы, Серпухова, Санкт-Петербурга, Архангельска, Йошкар-Олы и других городов.

«Разнообразие участников создало уникальную интеллектуальную атмосферу. Марафон объединил людей с общими интересами из разных уголков России», — рассказал идейный вдохновитель Данила Аладин.

Организацию обеспечили пущинский Центр культурного развития «Вертикаль», клуб «ЗаПущинная наука» и администрация городского округа Серпухов.

Командам предстояло за 36 часов ответить на более чем 600 вопросов из разных научных и культурных областей. Победу определяли по количеству набранных за точные ответы очков.

В тройку лидеров вошли московские команды: IDDQD-UNRIP, Первая сборная, команда «Я панк, мне плевать».

Победителей поздравили и пожелали им новых успехов в будущих интеллектуальных состязаниях.