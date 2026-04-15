Юбилейный кубок КВН прошел для молодежи в Богородском округе

В обновленном зале Академии творчества в Ногинске 14 апреля состоялся юбилейный «Весенний кубок» Клуба веселых и находчивых для молодежи Богородского округа. Участниками стали команды из разных учебных заведений муниципалитета.

В мероприятии приняли участие зрители и болельщики, которые поддерживали выступающих. Члены жюри оценивали остроту шуток, сценки, миниатюры и актерское мастерство участников игры.

Как отметил один из почетных гостей вечера, член жюри, депутат Богородского округа Павел Волнов, «ребята шутят остро, актуально, но при этом очень интеллигентно и по-доброму».

В ходе мероприятия присутствующие поздравили с юбилеем главу Богородского округа Игоря Сухина. По итогам соревнований победителем стала команда «Импульс» из Подмосковного колледжа «Энергия» в Ногинске. Все участники получили опыт выступления на сцене и возможность проявить свои творческие способности. Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и их заинтересованность в развитии движения КВН в округе.