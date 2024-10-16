Юбилейный концерт творческого клуба «Кому за 40» состоится в Лобне 18 октября

Концерт к 20-летию творческого клуба «Кому за 40» городского округа Лобня пройдет 18 октября. Мероприятие проведут в Доме культуры «Красная Поляна».

Клуб для людей старшего поколения «Кому за 40» организовали в 2004 году. Вот уже два десятка лет участники творческого объединения выступают для жителей города. На юбилейном концерте «От всей души, с поклоном и любовью» прозвучат стихи и песни. На мероприятии также выступят творческие коллективы Дома культуры «Красная Поляна».

Пенсионеры клуба «Кому за 40» с 2019 года участвуют в программе «Субботний вечер» в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Концерт состоится 18 октября в 16:00 в лобненском Доме культуры «Красная Поляна» по адресу: улица Спортивная, дом № 4. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (925) 405 61 65. Для всех желающих вход свободный.

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