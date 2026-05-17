Юбилейный концерт студии хореографии прошел в Серпухове

«Сильфида» объединяет 300 воспитанников, имеет филиалы по всему Серпухову и профессиональную студию на базе Дворца культуры имени Ленина. В студии сложилась настоящая династия: от основательницы Анны Домниковой к ее дочери, заслуженному деятелю культуры Людмиле Починской, а теперь подключается третье поколение — Кристина Федорова.

Поздравить коллектив пришли глава округа Алексей Шимко, директор Губернского колледжа Александр Лысиков, исполняющая обязанности директора музея Анна Костырина и президент Серпуховской торгово-промышленной палаты Анатолий Якушев.

На сцене показали номера-символы: «К-141» в память о трагедии подводной лодки «Курск», «Выше гор» — полет, замеченный самим хореографом Егором Дружининым. Выступающие продемонстрировали пластику, характер и командный дух.

Глава округа поблагодарил руководителей, педагогов, воспитанников и выпускников за то, что они десятилетиями доказывают: танец — это не только грация, но и характер, дисциплина и живая история. Благодаря «Сильфиде» Серпухов остается округом, где высокое искусство доступно и передается из поколения в поколение.